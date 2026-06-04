AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD AMPLÍA OPORTUNIDADES EDUCATIVAS CON BECAS Y DESCUENTOS EN BACHILLERATOS Y UNIVERSIDADES

* A través de la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal, se facilita la gestión de apoyos educativos que permiten a más jóvenes continuar su preparación académica y profesional.

Con el compromiso de acercar más oportunidades de desarrollo a las familias soledenses, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene convenios de colaboración con diversas universidades, bachilleratos e instituciones de capacitación que ofrecen becas y descuentos especiales para estudiantes del municipio; mediante la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal, las y los interesados reciben cartas de gestión que les permiten acceder a estos beneficios educativos, siguiendo la visión de apoyo permanente a la juventud impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Actualmente, los convenios contemplan instituciones de nivel superior como UDEP, UNID, Universidad Vasconcelos, Universidad Tecnológica, UNINOVA, el Instituto de Protesistas Dentales y el Colegio Salesiano; además de opciones de nivel medio superior y capacitación técnica como el Instituto Panamericano, Prepa Vasconcelos, ITM y CECATI 181, estos acuerdos representan una alternativa para que más estudiantes continúen sus estudios, fortalezcan sus habilidades y mejoren sus oportunidades laborales futuras.

La directora de Educación y Acción Cívica Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para respaldar la formación académica de la población. “Nuestro objetivo es que ningún estudiante deje de prepararse por cuestiones económicas, por ello mantenemos una vinculación constante con instituciones educativas que brindan descuentos y becas, además de acercar opciones de capacitación que fortalecen el crecimiento personal y profesional de las y los soledenses”, expresó.

Como parte de estos beneficios, las instituciones aliadas también promueven cursos especializados, entre ellos programas de Informática e Inglés con diplomados para el trabajo, ampliando las posibilidades de capacitación para jóvenes y adultos. Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantenerse cercano a las familias, escuchando y atendiendo sus necesidades para construir más oportunidades de desarrollo, como parte del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.