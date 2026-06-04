ESTRATEGIA DE PAZ EN SOLEDAD MANTIENE RESULTADOS POSITIVOS CON MÁS DE 400 DETENCIONES EN MAYO

– La Guardia Civil Municipal fortaleció acciones preventivas y operativas, logrando importantes aseguramientos de armas, vehículos robados y personas presentadas a diversas autoridades por diversos delitos.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que durante el mes de mayo la Estrategia Integral para la Paz y la Seguridad arrojó resultados contundentes con la detención de 421 personas puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, cifras que reflejan el trabajo permanente para preservar la tranquilidad de las familias soledenses; estas acciones forman parte del cambio que impulsa el Gobierno Municipal con una corporación cercana, profesional y en constante fortalecimiento.

De acuerdo con los reportes de la Guardia Civil Municipal, durante mayo también se aseguraron 27 armas, entre ellas cuatro armas de fuego, 20 armas prohibidas, dos armas de fabricación artesanal y una réplica de arma de fuego; además fueron recuperados 16 vehículos con reporte de robo: seis automóviles y 10 motocicletas; destacan igualmente las acciones contra delitos relacionados con el narcomenudeo, al concretarse numerosas detenciones por supuesta posesión de metanfetaminas y marihuana, así como la captura de objetivos identificados como generadores de violencia y presuntos responsables de robos a comercio y vehículos.

El Alcalde señaló que la estrategia de seguridad no permanece estática, sino que se evalúa y perfecciona constantemente para responder a las necesidades de la población. “En Soledad mantenemos una estrategia firme, cercana a la ciudadanía y con resultados medibles, todos los días fortalecemos la coordinación, la presencia policial y las acciones preventivas para que las familias vivan con mayor tranquilidad, nuestra prioridad es seguir construyendo entornos seguros y en paz para todas y todos”, expresó.

Los resultados alcanzados durante mayo confirman el compromiso del Gobierno Municipal de mantenerse cerca de la población, escuchando y atendiendo sus necesidades en materia de seguridad. Con operativos permanentes, labores de proximidad social y una coordinación efectiva entre corporaciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continúa consolidando una estrategia que protege a las familias, fortalece la confianza ciudadana y genera condiciones para el desarrollo del municipio.