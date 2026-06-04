Gobierno de la Capital abre la convocatoria al Premio Municipal de las Juventudes 2026

Se busca incentivar y reconocer a quienes sobresalgan en actividades académicas, culturales, deportivas o cualquier otra actividad que cause impacto benéfico en las juventudes potosinas, incluidas las personas morales, colectivos y asociaciones.

Con el fin de incentivar y reconocer a quienes sobresalgan en actividades académicas, culturales, deportivas o cualquier otra actividad que cause impacto benéfico en las juventudes potosinas, incluidas las personas morales, colectivos y asociaciones, el Gobierno de la Capital abrió la convocatoria para entregar el Premio Municipal de las Juventudes 2026, para el que podrán postularse personas físicas o morales, colectivos y asociaciones.

Los premios se entregarán en las categorías de Mérito Académico; Mérito Deportivo; Innovación Emprendedora; Mérito Artístico y Cultural; Mérito a la Acción Social, Protección al Medio Ambiente y Mérito en Derechos Humanos.

El Ayuntamiento informó que las solicitudes de registro se reciben a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 24 de junio del 2026 en la Secretaría de Bienestar Municipal con atención a la Dirección de Atención a las Juventudes, mediante escrito formal de propuesta de candidatura y, en su caso, aceptación de candidatura.

Entre los requisitos se establece edad comprendida entre los 12 y 29 años, tener residencia en el municipio y destacar en alguna acción que contribuya de manera activa en beneficio de las juventudes en el lapso comprendido del 01 de abril de 2025 al 15 de mayo de 2026.

Para tal fin, se puede presentar Currículum Vitae con fotografía, en formato libre no mayor a tres cuartillas, anexando evidencia física y/o electrónica de los méritos, distinciones, documentos, actos, obras, constancias, testimonios, notas periodísticas, o algún otro material que acredite la trayectoria en pro de las juventudes potosinas.