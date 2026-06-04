Alumbrado, reforestación y rehabilitación de vialidades en colonia Arboleda Tangamanga II, anuncia el Alcalde Galindo

En la jornada 573 del programa Capital al 100, se refrendó el compromiso de regresar a la colonia para supervisar los trabajos y destacó que la Ruta de la Salud llegará al jardín de la zona el próximo 15 de junio.

Durante la Jornada 573 del programa Capital al 100, realizada en el jardín de Arboleda Tangamanga II, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció acciones para fortalecer la infraestructura urbana y los espacios públicos de la colonia, entre ellas la instalación de nuevos reflectores, trabajos de bacheo y una jornada de reforestación.

Como parte de los compromisos adquiridos, el Alcalde Enrique Galindo instruyó a las áreas de Servicios Municipales y Obras Públicas para reforzar el alumbrado del jardín con la colocación de reflectores adicionales, con el objetivo de brindar mayor seguridad a niñas, niños y familias que utilizan este espacio de convivencia.

Asimismo, solicitó revisar las vialidades que requieren reparación y atender los reportes de bacheo planteados por los habitantes.

Enrique Galindo subrayó que las acciones de gobierno deben traducirse en beneficios permanentes para las colonias, mediante obras, servicios públicos, espacios seguros y programas de salud, por lo que invitó a la población a aprovechar la Ruta de la Salud del DIF Municipal, que estará en esta zona el próximo 15 de junio ofreciendo atención médica gratuita, consultas, revisión visual, atención dental y servicios preventivos para las familias.

Finalmente, el Alcalde Capitalino reiteró que continuará recorriendo diariamente las colonias para atender de manera directa las necesidades de la población y supervisar personalmente el cumplimiento de los compromisos asumidos con las y los habitantes.