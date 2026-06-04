Alcalde Galindo arranca torneo de fútbol mundialista en videojuego

En el marco del amplío programa de actividades organizadas en torno a la justa mundialista dentro de las acciones de San Luis Capital, Corazón del Fútbol, el Alcalde Enrique Galindo inauguró el torneo de videojuegos Mundialito Gamer FC26 en la Universidad Cuauhtémoc, en la que estuvo presente el Rector de la Universidad, Francisco Martínez Becker; el Director de la Licenciatura en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Alejandro Medina y más de quinientos jóvenes dispuestos a competir para llevarse el campeonato.

Arrancó la actividad mundialista del programa San Luis Capital, Corazón del Futbol, con la apertura del Torneo de videojuegos Mundialito Gamer FC 26, en el que el Alcalde Enrique Galindo Ceballos subrayó la relevancia de este tipo de actividades para aprovechar esta justa internacional y posicionar deportivamente a San Luis Capital.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos invitó a la población a disfrutar de la transmisión de los partidos en plazas públicas, entre otras actividades «para vivir este magno evento en San Luis Capital». Además, insistió en la coordinación y vinculación con la Universidad Cuauhtémoc, para que sus estudiantes desarrollen un videojuego dónde la ciudad sea protagonista, «bajo el esquema de ganar – ganar a fin de incursionar en esta gran industria y con una proyección global».

En la Universidad Cuauhtémoc y rodeado de participantes, el Presidente Municipal invitó a las y los estudiantes a que amplíen su visión de vida y desarrollen ideas para concretar este proyecto que sería patrocinado por el Gobierno Municipal «y saquemos ventaja a esta alianza».

El Rector de la Universidad Cuauhtémoc, Campus San Luis Potosí, Francisco Martínez Becker, agradeció esta iniciativa encabezada por el Alcalde Enrique Galindo para incluso profesionalizar el desarrollo de videojuegos; y el coordinador de la Licenciatura en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Alejandro Medina Castillo destacó la importancia de combinar los videojuegos con el deporte para incentivar la creatividad en las juventudes.

En su intervención, el Director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina, detalló que para acercar a la comunidad a la fiesta futbolística, este certamen forma parte de una serie de eventos organizados en la ciudad para sumarse al ambiente mundialista. Por ello, se abrió la invitación a las personas aficionadas a los videojuegos y al futbol, para involucrarse en esta competencia que tendrá distintas jornadas en diversos puntos con atractivos premios, de ahí el exhorto a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales de esta dependencia, donde se anunciarán las próximas fechas, sedes y detalles de las jornadas.