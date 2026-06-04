¡Shakira, en la inauguración! La colombiana interpretará ‘Dai Dai’ en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

La superestrella mundial Shakira y Burna Boy son la gran sorpresa para la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, luego de que la FIFA revelara que el dueto de artistas intepretarán ‘Dai Dai’, la canción oficial, en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio antes del México-Sudáfrica.

Entre los artistas que también participarán en el espectáculo previo a la inauguración del Mundial se encuentran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 en el Estadio Azteca dará comienzo 90 minutos antes del inicio del partido, es decir a las 11:30 locales.

Los aficionados podrán acceder desde las 9:00 horas al estadio y podrán disfrutar de una amplia gama de experiencias, incluyendo activaciones exclusivas, premios y entretenimiento previo al encuentro.

Al ser sede de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, México dará inicio a una trilogía de ceremonias de apertura que se llevarán a cabo en Canadá y Estados Unidos, con más artistas que se anunciarán en los próximos días.

‘Dai Dai’ es la canción oficial de Mundial y se creó en apoyo al Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, cuyo objetivo es recaudar 100 millones de dólares al finalizar el torneo para brindar a niños de todo el mundo acceso a una educación de calidad y oportunidades futbolísticas.

Shakira también será una de las artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la Final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

Con información de Latin Us