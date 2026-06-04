RICARDO GALLARDO INVERTIRÁ MIL 200 MILLONES DE PESOS EN MÁS CARRETERAS PARA LA HUASTECA

* En gira de trabajo por Tampamolón Corona, el Gobernador del Estado anunció un histórico impulso a la movilidad en la región para el desarrollo social y turístico.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, anunció que invertirá recursos públicos por mil 200 millones de pesos en la construcción de más carreteras en la región Huasteca, impulsado sin límites la movilidad segura para el desarrollo social y turístico de la región.

Ante un gran ambiente festivo de alumnas y alumnos de diversos centros educativos, el Gobernador Ricardo Gallardo arrancó la Unidad Deportiva Municipal, la cual brindará un lugar digno para la recreación social y familiar, además de representar un apoyo para el talento local de niñas, niños y jóvenes, quienes desarrollarán sus capacidades deportivas.

Previo a realizar el arranque de construcción del tramo carretero Tampamolón Corona – Tanquián de Escobedo, Ricardo Gallardo Cardona recibió, como símbolo de respeto y liderazgo, el Bastón de Mando por parte de las comunidades indígenas de Tampamolón, quienes reconocieron al Gobernador como un hermano huasteco que ha volteado a ver a su gente, sus tradiciones y sus peticiones.

De igual forma, el Gobernador del Estado dio el banderazo de inicio a la modernización del camino Tampamolón Corona – Tanquián de Escobedo, una obra que contempla la rehabilitación integral de 17 kilómetros mediante nueva carpeta asfáltica, limpieza de cunetas y rehabilitación de obras de drenaje, acciones que permitirán ofrecer mejores condiciones de seguridad y movilidad para las familias de la región, beneficiando a más de 30 mil usuarios y optimizando los tiempos de traslado entre municipios, así como priorizando la seguridad vial e impulsando el desarrollo comercial, turístico y económico de ambos municipios.

Finalmente, Ricardo Gallardo comentó que dentro de este plan se contemplan importantes proyectos carreteros hacia Tanquián de Escobedo, San Vicente Tancuayalab y Tamuín, además de fortalecer el eje carretero que atraviesa la Huasteca desde Tamazunchale, consolidando una red moderna que facilite la movilidad y genere nuevas oportunidades de desarrollo.