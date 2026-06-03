POTENCIAL ECONÓMICO Y LABORAL DE SOLEDAD ES RECONOCIDO POR SECTORES PRODUCTIVOS

• Representantes de múltiples sectores productivos, reconocieron las acciones impulsadas por el Ayuntamiento para fortalecer el empleo, la capacitación y la inversión en el municipio.

Representantes de los sectores empresarial, educativo y laboral en el Estado de San Luis Potosí, destacaron las condiciones de crecimiento, desarrollo económico y generación de oportunidades que ofrece el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, así como el trabajo coordinado que realiza el Ayuntamiento para acercar opciones de empleo, capacitación e inversión, durante la reciente Feria Nacional del Empleo, realizada en la plaza principal; se reconoció que Soledad es un territorio clave para la consolidación de la zona metropolitana en materia económica y laboral.

El director del Servicio Nacional de Empleo (SNE), Luis Cervantes Salgado resaltó la fortaleza económica del municipio y la oferta laboral existente para distintos perfiles profesionales. “Aquí en Soledad hay muy buenas empresas y centros laborales que están buscando perfiles de todo tipo, además existe una gran cercanía con la zona industrial, lo que genera más oportunidades para las y los trabajadores”, expresó, al tiempo de invitar a la ciudadanía a aprovechar estos espacios de vinculación laboral.

Por su parte, el rector de la Universidad Tecnológica, Iván Uriel Rodríguez Cardona, resaltó que el modelo educativo de la institución favorece una incorporación efectiva de las y los estudiantes al sector productivo. “Tenemos un porcentaje superior al 90 por ciento de alumnos que realizan sus estadías y permanecen laborando en las empresas donde desarrollan sus proyectos, lo que demuestra la vinculación real entre la formación académica y las necesidades de la industria”, señaló, además de destacar que la Universidad atrae estudiantes de distintas regiones del estado gracias a sus esquemas de formación dual y prácticas profesionales.

El presidente de la Canaco Servytur, Mauricio Mahbub Tamez, reconoció la apertura y disposición del Gobierno Municipal para fortalecer la actividad económica y facilitar nuevas inversiones en el municipio; destacó que se trabaja de manera coordinada para concretar la instalación de una oficina de representación o ventanilla única en Soledad de Graciano Sánchez, que permita a comerciantes, prestadores de servicios y emprendedores acceder de forma más ágil a trámites y procesos relacionados con la actividad empresarial. “Buscamos que nuestros agremiados y quienes deseen invertir aquí encuentren facilidades y acompañamiento, trabajar y construir políticas públicas de la mano de Soledad nos beneficia a todos”, expresó.

Con estas alianzas estratégicas, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece su compromiso de impulsar el desarrollo económico, generar más oportunidades para las familias y consolidar el cambio que transforma en beneficio de toda la población.