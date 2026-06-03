“Funcionarios de EU están tramando debilitar a Morena”, reaparece AMLO con mensaje de respaldo a Sheinbaum

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó al gobierno de Donald Trump por los presuntos ataques que ha realizado contra el gobierno nacional presidido por Claudia Sheinbaum.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, López Obrador detalló que el mandatario de Estados Unidos es diferente ahora al que trató él durante el primer mandato del republicano en la Casa Blanca.

El escrito fue titulado: «Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump«.

En la carta, López Obrador cuestiona el ataque estadounidense contra el gobierno mexicano, donde «se utilizan las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas».

«Es claro que estos ataques no son motivados por un interés genuino de resolver el grave problema que sufren los estadounidenses por la pandemia de adicción al consumo de drogas; no, se trata de un asunto de carácter político y electoral», escribió.

Asimismo, señaló que lo ocurrido recientemente con los señalamientos del gobierno estadounidense contra gobernadores y miembros de Morena, son ataques al movimiento.

«Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas», señaló.

Según el mandatario, lo anterior buscaría engañar a ciudadanos estadounidenses «con la táctica propagandística hitleriana» de repetir mentiras mientras se preparan las próximas elecciones de noviembre.

Con información de Latin Us