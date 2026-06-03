Embajador de Irán agradece a México por ‘salvarlos’ de EU y poder jugar el Mundial: «Son un amigo de los días difíciles»

Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, agradeció el apoyo azteca para ‘salvarlos’ de Estados Unidos y poder jugar el Mundial.

La selección asiática tendrá su campamento en Tijuana y jugará sus tres partidos de la fase de grupos en el país vecino, con el que sostiene una guerra desde hace meses. Enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, así como a Egipto en Seattle.

“Si Irán no hubiera contado con el apoyo de México y el alojamiento, pudiéramos no participar en este Mundial. Por todo ello, ahora consideramos a México como un amigo de los días difíciles, y siempre agradecemos este apoyo.

“Como ustedes saben muy bien, Estados Unidos, como anfitrión del Mundial, está obligado a preparar el camino, el hecho para la participación sin problema de Irán en el Mundial, según lo impone la FIFA, según las reglas de la FIFA. Pero no acató las reglas de la FIFA y cambió la situación”, acotó el diplomático.

Pasandideh dijo que el combinado iraní quiso jugar en México desde el inicio, algo que no pudieron lograr; no obstante, están contentos con Tijuana como base de concentración.

“Desde el principio, hemos estado interesados en participar en México para jugar, incluso. Y ahora que estamos aquí para en permutar también es algo agradable para nosotros. Durante mi visita personal a Tijuana, observé todos los equipamientos y preparativos que van a dar hospedaje nuestra selección y creo que no van a tener ningún problema ahí con su campo de entrenamiento”, apuntó

Con información de Latin Us