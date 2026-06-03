AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD FACILITA ACCESO A CARTILLA MILITAR CON JORNADAS EN PLANTELES EDUCATIVOS

• Personal de la Junta Municipal de Reclutamiento visita preparatorias y bachilleratos para acercar el trámite de la Cartilla Militar y facilitar su obtención a las y los jóvenes soledenses.

Con el propósito de acercar servicios y facilitar trámites a las juventudes soledenses, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, mantiene una estrategia de atención directa en instituciones educativas para promover y agilizar el trámite de la Cartilla del Servicio Militar Nacional entre estudiantes de nivel medio superior; esta labor se realiza bajo la visión de cercanía y atención a la población impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Como parte de estas acciones, personal de la dependencia ha visitado recientemente planteles como el COBACH 17, el CONALEP y el CBTis 121, donde además de entregar cartillas ya tramitadas, se brinda información a jóvenes que aún no realizan el proceso, acercándoles requisitos, orientación y acompañamiento para completar su documentación sin necesidad de trasladarse fuera de sus centros educativos.

La directora de Reclutamiento Municipal, Patricia Cuevas Ovalle, informó que actualmente se trabaja con los jóvenes de la clase 2008 y también se atiende a ciudadanos remisos que aún pueden realizar el trámite correspondiente. “Estamos llevando este servicio directamente a las escuelas para que más jóvenes tengan la oportunidad de obtener su cartilla militar, es un documento de gran importancia que funciona como identificación oficial y que puede ser solicitado para diversos trámites y oportunidades laborales, por eso queremos que nadie se quede sin realizarlo”, expresó.

Detalló que el plazo para tramitar la cartilla permanecerá abierto hasta el último día de octubre, por lo que invitó a las y los interesados a acudir a la nueva ubicación de la oficina dentro de la Unidad Administrativa Municipal ubicada en la Avenida San Pedro, en un horario de 8:00 a 15:00 horas o solicitar la visita del personal a sus planteles educativos. Los requisitos son acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, todos en original y copia y cuatro fotografías tamaño cartilla en papel mate.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantenerse cercano a las familias y a las juventudes, escuchando y atendiendo sus necesidades mediante servicios accesibles y oportunos que contribuyan a su desarrollo personal y profesional; el cambio que transforma continúa acercando oportunidades y facilitando trámites que fortalecen el futuro de las nuevas generaciones en Soledad de Graciano Sánchez.