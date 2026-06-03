EN PRÓXIMOS DÍAS, FAMILIAS DE LA VIRGEN EN SOLEDAD ESTRENARÁN CONSULTORIO, PURIFICADORA Y PARQUE URBANO

* El parque urbano registra un avance del 95 por ciento, mientras que la purificadora y el consultorio médico se encuentran prácticamente terminados y en proceso de equipamiento para su próxima apertura.

Atendiendo la petición de las familias de La Virgen en Soledad de Graciano Sánchez, en próximos días será inaugurado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz el nuevo y moderno Parque Urbano que ya muestra una nueva imagen para la colonia, con cancha multifuncional, juegos infantiles, gimnasio al aire libre y espacios diseñados para la convivencia comunitaria; con esta obra, que registra un avance del 95 por ciento y se encuentra en la etapa final de detalles para su entrega, se fortalece la infraestructura social en las colonias.

Actualmente, el complejo cuenta con cancha multifuncional, áreas de juegos, gimnasio al aire libre, salón de usos múltiples, módulo sanitario, trotapista, accesos incluyentes, alumbrado y cercado perimetral, elementos que demuestran el progreso alcanzado en este proyecto destinado a brindar espacios seguros y modernos para niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores; además, fue rehabilitada y mejorada la capilla existente en el lugar, atendiendo una petición de las y los vecinos; de acuerdo con el avance de la obra, únicamente restan trabajos menores como la colocación de rótulos en la placa informativa y detalles de pintura en la cancha para que el parque quede listo para su entrega.

El director de Infraestructura Municipal, Jorge Grimaldo Limón detalló que de manera complementaria, a unos metros del área recreativa, la purificadora gratuita, el consultorio médico y la farmacia se encuentran prácticamente concluidos; actualmente, los trabajos se concentran en el equipamiento de estos espacios para que puedan entrar en operación y brindar atención cercana a las familias de la zona; el consultorio contará con área de recepción, sala de espera, farmacia, módulo sanitario y espacio de consulta médica, fortaleciendo el acceso a servicios básicos en beneficio de la población.

Con obras que generan espacios de encuentro, recreación y acceso a servicios básicos, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantenerse cercano a la población y seguir construyendo comunidades más fuertes, seguras e incluyentes, a través del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, que continúa avanzando con resultados visibles que fortalecen el desarrollo social y urbano del municipio.