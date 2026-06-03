AVANZA DIGITALIZACIÓN DE CATASTRO EN SOLEDAD PARA OFRECER TRÁMITES MÁS RÁPIDOS A LA CIUDADANÍA

* El Gobierno Municipal moderniza los procesos catastrales con plataformas digitales y equipo satelital de alta precisión para beneficio de la población y reducir tiempos de espera.

Con el objetivo de brindar una atención más eficiente, cercana y moderna a las familias soledenses, la Dirección de Catastro Municipal impulsa un proceso integral de digitalización de trámites y servicios que permitirá reducir tiempos de respuesta y facilitar gestiones desde cualquier dispositivo con acceso a internet; esta estrategia forma parte de la visión de modernización administrativa que impulsa el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La directora de Catastro Municipal, Reyna Sarahí Patiño Aguilar, informó que el proyecto contempla la creación de un portal digital para particulares y notarios, mediante el cual podrán solicitar trámites como avalúos, cargar documentación, dar seguimiento a sus expedientes y recibir resoluciones de manera electrónica, evitando traslados y simplificando procesos; actualmente, algunos trámites requieren entre 15 y 20 días para su conclusión; sin embargo, con la digitalización se prevé reducir esos tiempos hasta cinco días.

“Queremos que las y los ciudadanos puedan realizar sus trámites desde su casa, oficina o cualquier lugar, utilizando una computadora o un teléfono celular, la meta es agilizar los procedimientos, optimizar la atención y ofrecer respuestas más rápidas y precisas, beneficiando tanto a particulares como a notarios”, expresó la funcionaria municipal.

Como parte de esta modernización, señaló que el Ayuntamiento ya cuenta con moderno equipo de medición satelital para levantamientos topográficos de alta precisión, que permite obtener coordenadas y dimensiones exactas de los predios con mayor rapidez; asimismo, se proyecta la instalación de una antena CORS (Estación de Referencia de Operación Continua) en la Unidad Administrativa Municipal, que permitirá obtener en tiempo real una actualización cartográfica y reducir posibles diferencias en mediciones; además se capacitará al personal para realizar mediciones y futuros vuelos cartográficos con tecnología especializada, garantizando el manejo seguro de la información territorial y contribuyendo a una mejor planeación sobre los predios del municipio.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de construir un gobierno cercano, innovador y eficiente, que escucha y atiende las necesidades de la población mediante el uso de herramientas tecnológicas que mejoran los servicios públicos y fortalecen la certeza jurídica de las familias; porque el cambio que transforma también se refleja en una administración moderna que acerca soluciones y resultados a quienes más lo necesitan.