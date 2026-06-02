ARRANCA VENTA DE BOLETOS PARA EL PALENQUE FENAPO 2026

* Las y los asistentes ya pueden adquirir sus accesos para uno de los espectáculos más esperados, con disponibilidad desde la fila A y opciones de compra presencial y en línea.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para ofrecer una edición de primer nivel que atraiga visitantes de todo México y del extranjero, la Feria Nacional Potosina (Fenapo) inició la venta de boletos para el Palenque 2026, uno de los espacios más esperados dentro de la máxima fiesta de las y los potosinos.

Los accesos ya están disponibles en la taquilla oficial del Palenque, con horario de atención de 10:00 a 18:00 horas. Además, tal como lo informó el Mandatario Estatal, existe disponibilidad desde la fila A para las distintas presentaciones programadas. La venta también se realizará a través de la plataforma oficial https://slpfastticket.com, donde los boletos serán liberados de manera escalonada y con un límite de cuatro entradas por persona para agilizar el proceso de compra.

La amplia oferta de espectáculos y la organización de eventos de gran calidad representan acciones sin límites para fortalecer el turismo, la convivencia familiar y la actividad económica. La consolidación de la Feria como la mejor de todo México demuestra el cambio que se vive y se siente con espacios cada vez más atractivos, seguros y preparados para recibir a miles de visitantes.