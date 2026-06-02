GOBIERNO ESTATAL ALERTA POR TORMENTAS DE MAYOR INTENSIDAD DURANTE LA NOCHE

• La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó incremento de nubosidad en las zonas Centro, Altiplano y sierras de la región Media, además de mantener la probabilidad de tormentas puntuales con mayor intensidad durante la noche.

Como parte de las acciones preventivas que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias potosinas, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, derivado de un monitoreo actualizado de las condiciones meteorológicas, se visualiza un incremento de nubosidad en las zonas Centro, Altiplano y sierras de la región Media. Asimismo, se mantiene la probabilidad de tormentas puntuales con mayor intensidad durante la noche, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

La dependencia estatal llamó a las y los potosinos a adoptar medidas de prevención ante lluvias fuertes e inundaciones. Entre las principales recomendaciones se encuentran mantenerse alerta y no cruzar corrientes de agua, ya que incluso cuando parecen poco profundas, 30 centímetros pueden arrastrar un automóvil; además, si se observa agua corriendo en calles, se debe evitar intentar cruzar a pie o en vehículo. También se recomienda cortar el suministro de energía eléctrica y gas si el agua comienza a ingresar a los hogares, así como evitar tocar aparatos eléctricos cuando se esté mojado o parado sobre superficies inundadas, fortaleciendo la cultura de la prevención sin límites.

Protección Civil Estatal también exhortó a evitar riesgos invisibles, por lo que recomendó no refugiarse bajo árboles o postes y mantenerse alejado de alcantarillas abiertas, bardas débiles y cauces de ríos. Asimismo, pidió a la población informarse únicamente a través de canales oficiales, siguiendo las redes sociales del Gobierno del Estado y de dependencias como Protección Civil Estatal, SEGAM y CONAGUA, evitando compartir rumores o información no verificada. Con estas acciones, el cambio que se vive y se siente fortalece la capacidad de respuesta y prevención para proteger a la población ante fenómenos meteorológicos.