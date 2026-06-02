CRECE OFERTA HOTELERA EN SAN LUIS POTOSÍ POR EL IMPULSO AL TURISMO DE RICARDO GALLARDO

• De acuerdo con el IMCO, el estado registró un incremento al pasar de 49.4 por ciento en 2024 a 53.4 en 2026, impulsado por la infraestructura, seguridad y eventos masivos como la FENAPO.

De acuerdo con el más reciente estudio elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el porcentaje de la oferta hotelera en la entidad mostró una notable mejoría, al incrementarse del 49.4 registrado en 2024 al 53.4 por ciento en el presente año 2026.

Detrás de ese incremento se encuentran los buenos resultados de las políticas estratégicas implementadas por el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, quien ha logrado consolidar a San Luis Potosí como uno de los destinos turísticos más atractivos del país.

La estrategia se ha centrado en cuatro ejes fundamentales: la atracción de nuevas inversiones en el ramo turístico; la modernización y ampliación de la infraestructura carretera y urbana; el fortalecimiento de los esquemas de seguridad en las cuatro regiones y la promoción de eventos artísticos y culturales de envergadura internacional.

Una pieza clave en el repunte del flujo de visitantes y la consecuente demanda de hospedaje ha sido la consolidación de la Feria Nacional Potosina (FENAPO). La cartelera artística del evento, caracterizada por su calidad internacional, se ha convertido en un potente imán para espectadores de diversos puntos de la República Mexicana.

La gran afluencia de espectadores que generó en ediciones pasadas la presencia de artistas de talla mundial como Black Eyed Peas, Maluma, Enrique Iglesias o Natanael Cano, se espera que se repita este año con la presentación confirmada de Katy Perry, Mötley Crüe, Bizarrap, Gloria Trevi, Kenia OS, El Bogueto y Lila Downs, entre otros.

Aunque el acceso al Teatro del Pueblo es completamente gratuito para las familias, el flujo masivo de visitantes dinamiza la economía local, generando una importante derrama económica que beneficia directamente a hoteleros, restauranteros y transportistas, así como a pequeños y medianos prestadores de servicios en todo el estado. Con estas acciones, San Luis Potosí reafirma su dinamismo económico y su proyección como un referente de competitividad y turismo en el centro del país.