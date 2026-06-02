GOBIERNO ESTATAL IMPULSA MÁS OPORTUNIDADES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE MUJERES

• Nuevos proyectos productivos beneficiarán a mujeres privadas de la libertad en los Centros Estatales de Reinserción Social de la capital y Tancanhuitz.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de generar más oportunidades para el desarrollo y la inclusión de todas y todos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ampliará las opciones de capacitación y empleo para mujeres privadas de la libertad en los Centros Estatales de Reinserción Social de la capital y Tancanhuitz.

Las nuevas alternativas laborales incluyen la participación de Artesanías Totolteo, dedicada a la elaboración de joyería, macramé y bordado tének, además de la colaboración con la marca “La Cana” para impulsar actividades de tejido, costura, bordado, serigrafía y crochet, bajo un impulso sin límites para fortalecer habilidades productivas y facilitar mejores oportunidades al concluir sus procesos de reinserción.

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, detalló que, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, se mantienen programas enfocados en el empleo y la capacitación como herramientas para el desarrollo personal y la construcción de proyectos de vida, consolidando el cambio que se vive y se siente al acercar más oportunidades de crecimiento y bienestar a quienes buscan una nueva etapa para su futuro.