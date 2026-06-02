Revelan los números que usarán los jugadores de México durante el Mundial; Alexis Vega vuelve a ser el ‘10’

Luego de que se confirmaron los 26 jugadores que utilizará Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, durante el Mundial 2026, se revelaron también los dorsales que portarán y no hubo grandes sorpresas.

Alexis Vega volverá a ser el ‘10’ por segundo Mundial consecutivo tras su participación en Qatar 2022, mientras que el recién ingresado Álvaro Fidalgo se adjudicó el ‘8’ que por tanto tiempo lució en el América y el juvenil de 17 años, Gilberto Mora, portará el ‘19’, de acuerdo con información de TUDN.

Una posición que suele causar controversia es la portería y en esta ocasión Raúl ‘Tala’ Rangel es el número ‘1’, Carlos Acevedo el ‘12’ y Guillermo Ochoa el ‘13’, mientras que en la defensa se respetaron jerarquías con el ‘3’ de César Montes, el ‘4’ de Edson Álvarez, el ‘5’ de Johan Vásquez y el ’23’ de Jesús Gallardo. Aún no se sabe si jugará como central o contención, pero a Luis Romo le dejaron el ‘7’.

En la media cancha destacan el ‘6’ de Erik Lira, el ‘18’ de Obed Vargas, el ‘24’ de Luis Chávez, el ‘25’ de Roberto ‘Piojo’ Alvarado y el ‘26’ de Brian Gutiérrez; mientras que en la delantera el ‘9’ de Raúl Jiménez es inamovible, Santi Giménez es el ‘11’, ‘La Hormiga’ González utilizará el ‘14’ que inmortalizó el ‘Chicharito’, Julián Quiñones es el ‘16’ y Guillermo Martínez el ‘22’.

LISTA COMPLETA CON LOS DORSALES

1.- Raúl Rangel

2.- Jorge Sánchez

3.- César Montes

4.- Edson Álvarez

5.- Johan Vásquez

6.- Erik Lira

7.- Luis Romo

8.- Álvaro Fidalgo

9.- Raúl Jiménez

10.- Alexis Vega

11.- Santiago Giménez

12.- Carlos Acevedo

13.- Guillermo Ochoa

14.- Armando González

15.- Israel Reyes

16.- Julián Quiñones

17.- Orbelín Pineda

18.- Obed Vargas

19.- Gilberto Mora

20.- Mateo Chávez

21.- César Huerta

22.- Guillermo Martínez

23.- Jesús Gallardo

24.- Luis Chávez

25.- Roberto ‘Piojo’ Alvarado

26.- Brian Gutiérrez

Con información de Latin Us