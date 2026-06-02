México detecta un caso de gusano barrenador cerca de la frontera; «es una amenaza muy grave», afirma EU

Reuters.- El gusano barrenador, que devora vivos a los animales de sangre caliente y que podría causar pérdidas económicas por valor de millones de dólares, ha sido detectado en México a menos de 40 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, informó el martes la Secretaría de Agricultura estadounidense.

La detección del parásito en una cabra de cinco años en el estado mexicano Coahuila aumenta aún más la amenaza para la industria cárnica estadounidense y los ganaderos, que llevan más de un año vigilando el avance del gusano hacia el norte a través de México.

Este es el caso confirmado más cercano a la frontera con Estados Unidos durante el brote más reciente, explicó la secretaria Brooke Rollins a periodistas en una conferencia telefónica.

«No hay duda de que se trata de una amenaza muy, muy grave para nuestro ganado», afirmó.

El Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por su sigla en inglés) informó el viernes que se había detectado el gusano barrenador en una oveja joven en México, a menos de 50 km de la frontera común, de más de 3,000 kilómetros.

El gusano se alimenta de la carne de animales vivos, llegando a matar a sus huéspedes si no se trata, y podría causar daños por valor de mil 800 millones de dólares sólo a la economía de Texas y probablemente elevaría los precios de la carne de vacuno en Estados Unidos al reducir la oferta de ganado en el país, según expertos.

Además de los animales, las personas también pueden contraer el gusano si tienen heridas abiertas; en México hay 27 casos activos de miasis en humanos, uno de ellos en la Ciudad de México.

Con información de Latin Us