Marco Rubio advierte sobre el riesgo de que los cárteles mexicanos utilicen drones contra EU

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, advirtió este martes que no podía descartar que los cárteles mexicanos usen drones para atacar los intereses de Washington.

Durante una audiencia en el Senado, Rubio señaló que la fabricación de drones es sencilla y que incluso los grupos criminales en el país vecino del sur los usan para atacarse entre sí.

«Los cárteles mexicanos están utilizando UAV unos contra otros, y debemos imaginar que en algún momento podrían incluso utilizarlos contra nosotros, contra nuestros intereses», aseguró.

Estas declaraciones del secretario de Estado se dieron en el contexto de su primera testificación ante el Senado desde que estalló el conflicto contra Irán el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con Rubio, desde que iniciaron la ofensiva, la capacidad de fabricación de misiles y drones por parte de Irán se ha visto mermada, lo que ha llevado al fin de la Armada.

«Se ha producido una degradación considerable en el número de lanzadores de los que disponen. Siguen teniendo muchos drones porque son fáciles de fabricar. Todos sabemos que no se trata de un desafío de Irán, sino de un desafío global, y se está desarrollando cada día en todo el mundo», dijo.

México y Estados Unidos viven actualmente uno de sus momentos de máxima tensión después de que la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York acusara al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de su gobierno de tener nexos con «Los Chapitos».

Esto ha llevado a la presidenta Claudia Sheinbaum a defender al morenista y a acusar de injerencia de Estados Unidos rumbo a las elecciones de 2027.

Con información de Latin Us