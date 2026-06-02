Paro de la CNTE: maestros bloquean Circuito Interior y derriban estatuas de futbolistas en Paseo de la Reforma

La tarde de este martes los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan con movilizaciones a lo largo de la Ciudad de México en medio del diálogo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación.

Sobre Paseo de la Reforma, un grupo de manifestantes derribó las estatuas de futbolistas que se colocaron sobre la avenida en el marco del Mundial, les quitaron las playeras y después les prendieron fuego sobre el pavimento al pie del Ángel de la Independencia.

Incluso en el torso de uno de ellos pintaron con color rojo el lema «La CNTE vive», de acuerdo con imágenes en redes sociales; los maestros mantienen un bloque en ambos sentidos de Paseo de la Reforma entre Circuito Interior y Violeta.

Por otra parte, otro grupo de maestros ha bloqueado ambos sentidos de Circuito Interior entre Benjamín Franklin y Tetrazzini, lo que ha dejado afectaciones viales.

Como alternativas viales, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha recomendado utilizar Parque Lira, avenida Cuitláhuac, Anillo Periférico y Viaducto.

En la reunión con las autoridades federales, el magisterio ha acusado que en una agresión directa resultaron lesionados dos maestros, de los que uno perdió su ojo y también criticaron las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha asegurado que hay provocaciones a la violencia en esta movilización.

Los maestros demandan la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador; han amago con endurecer sus marchas rumbo al Mundial que será inaugurado este 11 de junio.

Con información de Latin Us