Pozo “Nuevo Alameda” regresa suministro de agua a colonias al norte de la ciudad

Después de 14 años de escasez colonias como Tecnológico, San Alberto y Lomas del Mezquital registran mejoras en el servicio de agua.

La rehabilitación integral del pozo Nuevo Alameda permitió aumentar la capacidad de extracción y fortalecer la distribución.

SLP.– Después de años de enfrentar problemas de abastecimiento, familias de colonias como Tecnológico, San Alberto y Lomas del Mezquital Tercera Sección comenzaron a registrar una recuperación gradual del suministro de agua por red, gracias a las acciones impulsadas por el presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, Enrique Galindo Ceballos, para fortalecer la infraestructura hidráulica al norte de la ciudad.

La rehabilitación integral del pozo Nuevo Alameda permitió aumentar la capacidad de extracción y mejorar las condiciones de distribución del agua, beneficiando a calles como Laja, Peltre, Fray José de Juárez, Aluminio, Moras, Bugambilias y Arroyo de las Calabacillas.

Habitantes señalaron que habían pasado hasta 14 años sin recibir agua de manera regular en sus viviendas. Vecinos confirmaron que actualmente cuentan con suministro para realizar las actividades cotidianas de su hogar y agradeció las acciones emprendidas para mejorar el servicio.

Con estos trabajos, Interapas continúa fortaleciendo la infraestructura hidráulica para avanzar en la regularización del suministro de agua potable y mejorar las condiciones de vida de las familias que durante años enfrentaron dificultades en el acceso al servicio.