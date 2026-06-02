Duplica capacitación y sensibilización la Coordinación Municipal de Derechos Humanos

Su titular, Natalia Zugasti resalta que ya se alcanzaron las más de 4 mil 200 personas actualizadas en distintos temas

Igualmente, resaltó la participación e interés de más de 450 funcionarias y funcionarios del Ayuntamiento de SLP

La Coordinadora Municipal de Derechos Humanos, Natalia Zugasti Esquivel dio a conocer que debido a la consolidación de una estrategia integral de sensibilización se alcanzaron las 4 mil 232 personas capacitadas de instituciones educativas públicas y privadas, funcionariado municipal y población en general.

Entre los temas impartidos y compartidos por parte de especialistas de la citada Coordinación sobresalen: acoso escolar, abuso sexual, maltrato infantil, el derecho a una vida libre de violencia, la salud mental, prevención de adicciones, violencia digital, masculinidades, entre otros, los que se dieron en charlas y conferencias realizadas del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025, las que tuvieron un crecimiento cercano al doble respecto al semestre anterior.

Paralelamente y en conjunto con la Oficialía Mayor del Ayuntamiento Capitalino se capacitaron a más de 450 funcionarias y funcionarios para incidir en la transformación de las prácticas institucionales desde el interior. Igualmente se llevaron a cabo gestiones y canalizaciones, acciones de acompañamiento y también se tuvo cero denuncias presentadas debido al fortalecimiento de las prácticas institucionales para respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos.

Y también es de destacar el convenio con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que la primera generación de Centinelas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, recibieran capacitación especializada de la Facultad de Derecho, la Defensoría de Derechos Universitarios y la Oficina de Abogacía General, logro relevante en la profesionalización y formación en derechos humanos.

Finalmente, la Coordinadora Municipal de Derechos Humanos además de reconocer el respaldo del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos y del Cabildo, y de destacar el esfuerzo de su equipo de trabajo, reafirmó que “los derechos humanos no se defienden únicamente en discursos o documentos, se materializan cuando una persona encuentra escucha, atención, acompañamiento y respuestas, por eso, hoy renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando con cercanía, convicción y sentido humano”.