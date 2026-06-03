San Luis Capital, en el top de ciudades más competitivas del país

El estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) colocó a San Luis Capital en el noveno lugar nacional entre las zonas urbanas de más de un millón de habitantes, resultado que coincide con las estrategias impulsadas por el Gobierno de la Capital encabezado por el Alcalde Enrique Galindo en materia de infraestructura, movilidad, salud y desarrollo urbano.

San Luis Capital se ubicó en el top 10 de las ciudades más competitivas del país, de acuerdo con los más recientes resultados del Índice de Competitividad Urbana 2026, dados a conocer por el Instituto Mexicano de Competitividad.

Estos resultados coinciden con las acciones impulsadas por el Gobierno de la Capital que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para fortalecer la infraestructura urbana, la movilidad, los servicios públicos y la calidad de vida de la población. Programas como Vialidades Potosinas, el Plan Emergente de Agua y las estrategias de rehabilitación integral de espacios públicos han contribuido a mejorar las condiciones para la inversión, el desarrollo económico y la competitividad de San Luis Capital.

Tomando en cuenta variables específicas como Innovación y Estrategia; Infraestructura; Mercado de Trabajo; Sociedad y Medio Ambiente; Derecho; Sistema Político y Gobierno; San Luis Potosí alcanzó el 9º. lugar general entre ciudades con más de un millón de habitantes.

Asimismo, iniciativas como Futuros Emprendedores, las acciones de promoción turística y cultural, así como eventos de proyección internacional como el Festival Internacional San Luis en Primavera, han fortalecido el dinamismo económico de la ciudad, impulsando la atracción de visitantes, el consumo local y nuevas oportunidades para el talento potosino.

En el rubro de Innovación y Estrategia, que incluye aspectos como la Intensidad Energética de la Economía (consumo de kilowatts por año); Mercado Hipotecario; Crecimiento del Producto Interno Bruto; Diversificación Económica; Ocupación Hotelera, Centros de Investigación y Patentes, la capital potosina se colocó en la 7ª. posición.

En materia de Infraestructura, donde se consideran los espacios hospitalarios, porcentaje de viviendas con servicio de agua,construcción de nueva vivienda, hogares con computadora e internet, así como uso de servicios financieros, San Luis Capital se ubicó en el 9º. Lugar.

Asimismo, en el rubro de Sociedad y Medio Ambiente, la capital potosina alcanzó la 7ª. posición, tomando en cuenta el consumo de agua, los residuos sólidos urbanos, la cobertura educativa y el personal del área de salud. Otros indicadores considerados por el Índice de Competitividad Urbana fueron: Mercado de Trabajo, Derecho, Sistema Político y Gobierno.

De igual forma, programas como la Ruta de la Salud, Puerta Violeta, los Domingos de Pilas, las acciones de reforestación de Pulmones Urbanos y las políticas de bienestar animal forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer el tejido social, la sustentabilidad y el bienestar de las familias potosinas, factores que también inciden en la consolidación de una ciudad más competitiva, atractiva y con mejores oportunidades de desarrollo.