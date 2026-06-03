AMEXME capítulo SLP, reconoce a Estela Arriaga por su labor en favor de las familias potosinas

Como parte del Foro Empresarial Bajío, la Presidenta del DIF Municipal recibió el galardón ‘Corazón de Oro'», que reconoce a mujeres cuyo trabajo genera un impacto positivo en la sociedad.

“El corazón encuentra su fortaleza cuando se pone al servicio de los demás»: Estela Arriaga, Presidenta DIF Municipal.

S.L.P.- La Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, recibió el galardón “Corazón de Oro”, otorgado por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), Capítulo San Luis Potosí, en reconocimiento a su labor social y compromiso con las familias potosinas.

Durante la ceremonia, parte del Foro Empresarial Bajío, la titular del DIF Capitalino Estela Arriaga agradeció la distinción y señaló que este reconocimiento representa un compromiso para seguir trabajando con cercanía, responsabilidad y sensibilidad en favor de quienes más lo necesitan.

“Si algo he aprendido en estos años de trabajo social es que el corazón encuentra su fortaleza cuando se pone al servicio de los demás”, expresó.

Destacó que este reconocimiento pertenece también a las y los colaboradores de la institución, así como al Alcalde Enrique Galindo Ceballos, por impulsar programas y acciones que transforman la vida de miles de personas.

Asimismo, reconoció la labor de la Presidenta de AMEXME en San Luis Potosí, Mónica Rivera, así como las mujeres empresarias que forman parte de esta asociación por su liderazgo, perseverancia y contribución al desarrollo económico y social de San Luis Potosí y el país.

Finalmente, reiteró que dicha distinción fortalece el compromiso del DIF Capitalino para continuar construyendo un San Luis Amable e incluyente.