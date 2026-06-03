Policía de la Capital detiene a objetivo prioritario vinculado a múltiples robos en el Centro Histórico

El presunto responsable es considerado un generador de incidencia delictiva en la zona centro de la ciudad, relacionado en más de 10 eventos de robo.

Como resultado de los recorridos permanentes de prevención y vigilancia implementados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se logró la detención de un hombre considerado objetivo prioritario por su probable participación en el delito de robo a transeúnte y portación de arma prohibida.

El detenido, identificado como Gerardo «N», de 43 años de edad, es considerado un objetivo prioritario debido a que ha sido señalado por su presunta participación en más de diez eventos de robo registrados en el primer cuadro de la ciudad, conducta que lo ubicaba como uno de los principales generadores de incidencia delictiva en la zona centro.

Su detención se registró la tarde del martes 2 de junio en el cruce de Eje Vial y Privada Ponciano Arriaga, en la zona centro, cuando una mujer solicitó el apoyo de oficiales municipales, señalando que momentos antes había sido despojada de su teléfono celular por un sujeto que portaba una navaja.

La afectada identificó directamente al presunto responsable, quien al notar la presencia policial intentó huir del lugar. Tras una breve persecución, los agentes lograron darle alcance y asegurarlo, pese a que opuso resistencia al arresto.

Durante la inspección preventiva se le encontró en posesión de un teléfono celular marca Motorola, identificado como propiedad de la víctima, así como una navaja considerada arma prohibida.

Finalmente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de determinar su situación jurídica por su probable participación en los delitos de robo a transeúnte y portación de arma prohibida.