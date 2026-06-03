Por fallas, “El Realito” acumula casi diez meses sin suministrar agua desde el 2021

En los últimos cinco años, debido a 71 averías en su ducto ha dejado de suministrar agua a la zona metropolitana más de 270 días.

En 2026 ya suma cinco interrupciones.

SLP.- En la quinta falla registrada en el sistema de abastecimiento “El Realito” durante 2026, INTERAPAS mantiene activo su protocolo de atención para mitigar las afectaciones a las familias que dependen de esta fuente de suministro.

Desde octubre de 2021, “El Realito” ha presentado 71 descomposturas, acumulando más de 270 días sin aportar agua a la zona metropolitana de San Luis Potosí; ello sin contar el año que estuvo fuera de operación por reparaciones en la cortina de su presa, desde el mes de junio del 2023 a septiembre de 2024, lo que aumenta 335 días más sin agua.

Es decir, casi diez meses en los últimos cinco años siendo, el año 2022 el que más roturas en el ducto registró contabilizándose 25 fallas.

En el cuarto día sin agua de “El Realito” INTERAPAS mantiene las medidas de amortiguamiento con la batería de pozos de apoyo integrada por el “Himno Nacional”, “Termal”, “Jardines del Sur” y “Hostal” infraestructura que fue fortalecida y rehabilitada por el Ayuntamiento de la Capital e INTERAPAS por instrucciones del presidente de la Junta de Gobierno y Alcalde de San Luis Potosí Enrique Galindo Ceballos, para responder con mayor capacidad ante las constantes fallas del acueducto.