Gobierno de la Capital, aliado permanente del sector empresarial: Alcalde Galindo

Al inaugurar el Foro Empresarial Bajío 2026, organizado por AMEXME San Luis Potosí y el Clúster Automotriz, el Alcalde Enrique Galindo destacó que la simplificación de más del 60 por ciento de los trámites para la apertura de empresas fortalecerá la competitividad, la inversión y la generación de empleo en la región.

Al poner en marcha el Foro Empresarial Bajío 2026 “Estrategia para el Futuro: Empresas más Inteligentes, Empresas más Humanas”, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos refrendó el compromiso del Gobierno de la Capital de continuar impulsando acciones que favorezcan la inversión, la competitividad y el crecimiento económico de San Luis Potosí. Destacó que el reciente acuerdo aprobado por el Cabildo para eliminar más del 60 por ciento de los trámites para la apertura de empresas representa una medida histórica para facilitar la actividad productiva y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Acompañado por Mario García Valdez, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado; por el Diputado Federal Juan Carlos Valladares; por representantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), Canaco-Servytur, Canacintra, Coparmex y el Clúster Automotriz de San Luis Potosí, el Presidente Municipal afirmó que el crecimiento económico sólo puede consolidarse mediante la colaboración entre autoridades, organismos empresariales y sociedad. En ese sentido, reiteró que el Gobierno de la Capital seguirá siendo un aliado permanente de quienes generan empleo, innovación y bienestar para las familias potosinas.

Durante su intervención, Enrique Galindo reconoció a la presidenta de AMEXME Capítulo San Luis, Mónica Rivera, por la organización de este encuentro empresarial que, en su tercera edición, reúne a líderes, emprendedores y especialistas para analizar los retos que enfrentan las empresas en un entorno marcado por la transformación tecnológica y los cambios en los modelos de negocio. Destacó que el foro promueve una visión que combina innovación, inteligencia artificial, automatización y sostenibilidad con liderazgo humano, desarrollo del talento y responsabilidad social.

El Foro Empresarial Bajío 2026 incluye conferencias magistrales, espacios de networking, área comercial y oportunidades de vinculación empresarial, con la participación de destacados ponentes como Rodrigo Fernández de Paredes, referente internacional en experiencia del cliente y del colaborador; Carmen Montañez, vicepresidenta de Ventas de Softtek y especialista en innovación y transformación digital; así como Germán Madrazo, atleta olímpico y conferencista internacional, quien comparte experiencias sobre resiliencia, disciplina y mentalidad de alto desempeño.

Antes de declarar formalmente inaugurado el foro, el Alcalde Enrique Galindo expresó su satisfacción porque San Luis Capital sea sede de eventos que fortalecen la economía, el intercambio de conocimiento y la generación de alianzas estratégicas para el futuro de los negocios. Asimismo, invitó a las participantes y visitantes provenientes de distintas regiones del país a conocer los atractivos turísticos, culturales e históricos de la ciudad, cuyo dinamismo económico la consolida como uno de los principales polos de desarrollo del Bajío mexicano.