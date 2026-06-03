Aprender a Emprender, en el 2do Festival de San Luis Capital, Ciudad del Aprendizaje UNESCO

Al poner en marcha este evento, en el Centro de Desarrollo y Aprendizaje Terremoto, el Alcalde Enrique Galindo pide a la ciudadanía defender los títulos como Ciudad Patrimonio, Ciudad Creativa y Ciudad del Aprendizaje, pues son un orgullo para San Luis Capital.

El representante de la Red de Ciudades del Aprendizaje de México, Adrián Hernández, califica a San Luis Capital como líder en esta materia y ejemplo al obtener tres reconocimientos de la UNESCO.

Al inaugurar el Segundo Festival San Luis Potosí, Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO, “Aprender a emprender”, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos subrayó las tres nominaciones destacadas de parte de la UNESCO, «y hoy lo que hacemos en San Luis ya le pertenece a la humanidad». Y en cuanto al nombramiento como Ciudad del Aprendizaje, reafirmó la importancia de fomentar la obtención de conocimientos a lo largo de la vida.

En el Centro de Desarrollo y Aprendizaje Terremoto, y ante representantes de distintos sectores sociales, el Presidente Municipal reafirmó la relevancia de que el aprendizaje se debe compartir, «y estos Centros de Desarrollo y Aprendizaje son ideales para ello, porque actualmente se impulsa el emprendimiento mediante este tipo de eventos».

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos añadió que las potosinas y potosinos deben mantener las tres nominaciones de la UNESCO, como Ciudad Creativa, Ciudad del Aprendizaje y Ciudad Patrimonio, así como otras, «y deben exigir a quien gobierne más adelante la ciudad para que defiendan estos importantes nombramientos internacionales» . Asimismo, aprovechó esta ceremonia para entregar el Sello de Garantía de Bienestar a los Centros de Desarrollo y Aprendizaje, por los servicios que se otorgan en el Centro de Desarrollo y Aprendizaje «Terremoto».

En su intervención, el Coordinador Técnico de la Red de Ciudades del Aprendizaje de México, Adrián Hernández Coyotl declaró que esta Red reconoce a San Luis como una ciudad líder en este tema debido a las políticas públicas y herramientas de inclusión impulsadas por el Alcalde Enrique Galindo, además de haber alcanzado el nombramiento como Patrimonio de la Humanidad, Ciudad Creativa y del Aprendizaje, «gran logro que se dio en una sola administración»

Reafirmó que la mejor inversión que puede hacer un gobierno es por el conocimiento y «San Luis ha demostrado cómo el aprendizaje sale de las aulas, y este año a través de este Festival, se impulsa el emprendimiento, donde cada emprendimiento exitoso sirve como un conocimiento y apuesta por la resolución de problemas. Con ello, se confirma que cuando una ciudad apuesta por el conocimiento, apuesta por la movilidad social y el desarrollo de las personas al acercar más oportunidades e incentivar nuevos proyectos de vida».

Al tomar la palabra, la co-Fundadora Directora Creativa de Papalote Creativo, Jessica Acosta Brochure remarcó la importancia «de mantenernos en constante aprendizaje y más en una ciudad donde el Gobierno que encabeza el Alcalde Enrique Galindo, fomenta el conocimiento, pero además respalda el emprendimiento, de ahí la relevancia de este 2o Festival y sus diferentes actividades».