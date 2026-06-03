GOBIERNO ESTATAL IMPULSA OBRAS Y PROGRAMAS PARA FORTALECER EL ACCESO AL AGUA

• La coordinación con la federación permitirá ampliar acciones de infraestructura hidráulica, saneamiento y cultura del agua en beneficio de las familias potosinas.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar mejores servicios a la población, el Gobierno del Estado formalizó un convenio con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que permitirá desarrollar obras y programas orientados al acceso al agua potable, saneamiento y aprovechamiento responsable del recurso.

El acuerdo establece las bases para la asignación de recursos federales destinados a proyectos de agua potable, drenaje, tratamiento y cultura del agua. El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, detalló que entre las acciones contempladas destacan la rehabilitación integral de la planta de tratamiento de aguas residuales y redes sanitarias, la modernización de la planta potabilizadora y la ampliación de la red de distribución, todas ellas en la localidad de Escalerillas, reflejo del cambio que se vive y se siente mediante obras que fortalecen los servicios básicos para las comunidades.

Además, la Comisión Estatal del Agua (CEA) fortalecerá a los organismos operadores para la adquisición de equipo de cómputo y materiales de difusión para promover el uso responsable del agua y mejorar la atención. Este trabajo conjunto impulsa también acciones de educación hídrica, adaptación ante fenómenos climáticos y participación comunitaria, con un desarrollo sin límites que contribuye a proteger un recurso fundamental para el bienestar de las y los potosinos.