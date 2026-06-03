FENAPO 2026 DESPIERTA INTERÉS EN MÉXICO Y EL EXTRANJERO

• Tours de todo el país, Estados Unidos, Colombia y Costa Rica ya promueven viajes para disfrutar la mejor Feria de todo el país.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para posicionar a San Luis Potosí como un destino atractivo para el turismo, el entretenimiento y la convivencia familiar, la Feria Nacional Potosina (Fenapo) continúa fortaleciendo su presencia dentro y fuera de México, al despertar el interés de visitantes nacionales e internacionales que ya contemplan asistir a la edición 2026.

La promoción de tours provenientes de diversas entidades, así como de Estados Unidos, Colombia y Costa Rica, confirma el alcance que ha logrado la Feria. La expectativa también crece por la presentación de artistas de talla internacional como Katy Perry, Mötley Crüe, Yandel Sinfónico, Bizarrap y Kenia Os, por mencionar algunos, lo que consolida el cambio que se vive y se siente al ampliar la proyección de San Luis Potosí como sede de eventos de gran relevancia.

La llegada de visitantes impulsa además la actividad turística, hotelera, restaurantera y comercial, generando beneficios para distintos sectores económicos. Este crecimiento sin límites fortalece la proyección del Estado y posiciona a la Feria como una de las más atractivas y completas de México.