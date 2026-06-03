NUEVA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ASUME CON RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

• Con el nombramiento de Deysi Maribel López Sierra se prioriza la continuidad de los servicios, la coordinación institucional y el fortalecimiento del sistema educativo.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de consolidar un sistema educativo más sólido, cercano y con mejores oportunidades de formación, se realizó la toma de protesta de Deysi Maribel López Sierra como nueva titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), acto encabezado por el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, en representación del Mandatario Estatal.

Con esto, se asegura la continuidad de los servicios educativos y el fortalecimiento de la calidad académica, al mantener la coordinación en cada una de las áreas gubernamentales y el trabajo conjunto con el magisterio. Con la mejora de la formación docente y la atención integral a estudiantes con un enfoque de habilidades y valores, se refuerzan las condiciones para avanzar en un sistema más eficiente y cercano a las necesidades actuales.

Torres Sánchez llamó a consolidar acuerdos y reforzar la colaboración entre niveles de Gobierno, privilegiando en el cambio que se vive y se siente el diálogo y la atención oportuna en cada región.