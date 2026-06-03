Inicia reunión entre CNTE, Segob, SEP e ISSSTE; maestros condicionan el diálogo

Inició la reunión entre maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y autoridades del gobierno federal, con el fin de destrabar las negociaciones para que los manifestantes pongan fin a las movilizaciones a una semana del inicio del Mundial de Fútbol 2026.

Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la sección 34, aseguró que llegan a escuchar las propuestas de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; del secretario de Educación, Mario Delgado; y del director general del ISSSTE, Martí Batres.

“Escucharemos respetuosamente a estos funcionarios; si la respuesta es positiva, nos quedaremos a revisar las formas”, dijo.

En una breve rueda de prensa antes de ingresar a las instalaciones de la SEGOB, Filiberto Frausto advirtió que, si la respuesta del gobierno federal “es negativa”, no habrá más negociaciones.

“Si la respuesta es negativa, si la presidenta continúa con el rechazo a entablar una mesa de trabajo con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE, entonces no habrá más que discutir, no habrá más que decir en esa mesa, y saldremos nuevamente a fijar una postura”, señaló.

Con el fin de demostrar la voluntad de diálogo, el secretario de Educación, Mario Delgado, adelantó en un mensaje en redes sociales la noche del martes que el gobierno mexicano está dispuesto a desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las peticiones de los docentes de la CNTE.

“También queremos mencionar que hay toda la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para cumplir con el compromiso que se hizo de la desaparición de la USICAMM; el domingo pasado, en su mensaje al pueblo de México, volvió a reiterarlo”, dijo.

El USICAMM, de acuerdo con la página del Gobierno de México, “es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encargado de organizar y regular los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente y directivo”.

Los maestros recordaron que este miércoles existen otras dos movilizaciones activas en la Ciudad de México: una sobre avenida Universidad, frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en avenida Universidad 1200; y otro plantón afuera de las oficinas del ISSSTE, en la zona de Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Con información de Latin Us