GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD PROMUEVE INCLUSIÓN Y FORTALECE VALORES CÍVICOS EN LA NIÑEZ 

– Este lunes, se realizaron Honores a la Bandera, donde las y los estudiantes del CAM tuvieron una experiencia divertida al explorar las patrullas y motocicletas de la corporación y convivir con los binomios del Agrupamiento Canino K9.

Con el objetivo de fortalecer los valores que dan identidad y sentido de pertenencia como comunidad entre la niñez, la mañana de este lunes, se realizaron los Honores a la Bandera en la explanada de la comandancia de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, con la participación de alumnas y alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) «Jesús Silva Herzog», quienes formaron parte de la escolta y declamaron las efemérides del mes.

Además, fortaleciendo la cercanía con las infancias y promoviendo una sociedad incluyente, durante el desarrollo de esta ceremonia se contó con la interpretación de Lengua de Señas Mexicana a cargo de la profesora Juana Margarita Ibarra Marín, acción solidaria que garantizó una comunicación incluyente para todas y todos los asistentes del evento.

En la ceremonia estuvieron en representación de la titular de Educación Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja, el profesor José Miranda Martínez, responsable de Vinculación Educativa, ademas de contar con la presencia de la directora del plantel educativo visitante, Sara Elizabeth Ochoa Hernández.

Finalmente, al concluir esta actividad cívica, la alegría y entusiasmo de las y los alumnos continúo con las actividades preparadas por oficiales de Proximidad Social de la Guardia Civil Municipal.

Durante la convivencia, las niñas y niños conocieron a los binomios del Agrupamiento Canino K9 de la Guardia Civil Estatal, ademas de tener una experiencia divertida cuando se les permitió explorar de cerca las patrullas y motocicletas oficiales de la corporación. Esta actividad de Proximidad Social, les ayudó a comprender la importante labor y acciones que realiza la corporación para garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias soledenses.