Alianza estratégica para impulsar a mujeres jóvenes de San Luis Capital

Se reúne el Director de Atención a las Juventudes, Juan Ramón López con la titular del CEDVA, Laura Daniela Valdez

Buscan incentivar y apoyar a las jóvenes interesadas en desarrollarse en el ramo automotriz

A fin de ampliar el panorama profesional de jóvenes mujeres de San Luis Capital, el Director de Atención a las Juventudes, Juan Ramón López Serna realiza alianzas con instituciones educativas para impulsar a este sector específico de la población potosina.

Por ello, se reunió con la directora de Grupo CEDVA, Laura Daniela Valdez, destacada escuela de mecánica establecida en la ciudad, para establecer estrategias en beneficio de los jóvenes, pero especialmente de las chicas interesadas en esta rama.

Durante la reunión, dialogaron y coincidieron en el talento que hay en las juventudes potosinas en el ámbito de la mecánica, además resaltaron la importancia de impulsar la participación de las mujeres en esta disciplina.

“Y precisamente para atender la instrucción del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, desde esta área del Ayuntamiento de la Capital, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar, respaldar y abrir más oportunidades, especialmente para las potosinas jóvenes”.

López Serna insistió en que estos acercamiento son vitales para impulsar entre las juventudes un futuro más inclusivo y con más oportunidades, sobre todo, para las mujeres y en ámbitos donde también tienen mucho que aportar.