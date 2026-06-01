Desde el amanecer, barredora mecánica trabaja para mantener limpia San Luis Capital

El ayuntamiento realizó labores de limpieza desde las primeras horas de este lunes en las avenidas Carranza, Nereo Rodríguez Barragán y en las inmediaciones del parque Morales

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana y mantener espacios públicos limpios, este lunes desde muy temprano la barredora mecánica del ayuntamiento de San Luis Capital recorrió importantes vialidades de la ciudad.

A través de la dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, se llevaron a cabo trabajos de limpieza en la emblemática avenida Venustiano Carranza, atendiendo laterales, camellón central y el paso a desnivel en ambos sentidos. De igual forma, las labores se realizaron en la avenida Nereo Rodríguez Barragán, donde se intervino el camellón central tanto de ida como de vuelta.

Las acciones también llegaron a las inmediaciones del parque Morales, uno de los espacios más visitados por las familias, deportistas y personas que diariamente lo utilizan para trasladarse de un punto a otro de la zona.

El gobierno de la capital invita a automovilistas a conducir con precaución cuando observen la operación de la barredora mecánica, reduciendo la velocidad y respetando una distancia segura para facilitar el desarrollo de estas labores en beneficio de todas y todos.