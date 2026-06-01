Impulsa DIF Municipal una cultura laboral más humana en beneficio de más de 8 mil familias potosinas

“Hoy miles de familias potosinas viven con mayor bienestar y mejores oportunidades”: Estela Arriaga Márquez, Presidenta DIF Municipal

115 empresas han recibido el Distintivo Municipal Balance Trabajo-Familia, en beneficio de más de 8 mil 200 familias potosinas

SLP.- En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Balance Trabajo-Familia, el Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí destacó los avances alcanzados mediante el Distintivo Municipal Balance Trabajo-Familia, una estrategia que ha permitido reconocer a 115 empresas comprometidas con la implementación de políticas de conciliación laboral y familiar, generando un impacto positivo en más de 8 mil 200 familias potosinas.

La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, señaló que promover el equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares no solo beneficia a las personas trabajadoras, sino que también fortalece el desarrollo de las empresas y la cohesión social.

“ Los resultados que hoy observamos son muestra de que sí es posible poner a las personas y a las familias en el centro de las decisiones. Creemos en una ciudad que pone a las personas en el centro de sus decisiones y reconoce que el cuidado es una responsabilidad compartida. Gracias a las empresas comprometidas y al equipo de especialistas que da seguimiento a este programa, hoy miles de familias potosinas viven con mayor bienestar y mejores oportunidades.»

La titular del DIF Capitalino, Arriaga Márquez, dijo que se da acompañamiento, y seguimiento para monitorear los resultados de este programa, para medir el impacto real de las acciones implementadas por las empresas participantes y fortalecer las estrategias de mejora continua y reconoció la importancia de fomentar una mayor corresponsabilidad entre gobiernos, empresas, comunidades y familias.

Las organizaciones que implementan horarios flexibles, permisos parentales, espacios amigables para las familias y otras acciones de conciliación se convierten en aliadas fundamentales para garantizar que las responsabilidades de cuidado sean compartidas de manera más equitativa, generando bienestar, igualdad de oportunidades y desarrollo social.

Finalmente, la Presidenta del DIF Municipal agradeció a las empresas, instituciones y familias que se han sumado a esta iniciativa y reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo programas que favorezcan entornos laborales más humanos e inclusivos para las y los potosinos.