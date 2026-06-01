AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD CONMEMORA DÍA DE LA MARINA CON ACTO CÍVICO EN PRIMARIA DEL FRACCIONAMIENTO EL TORO

• Alumnas y alumnos de la primaria “Agustín Bocard Alvarado” participaron en honores a la Bandera y efemérides para reconocer la labor de las y los marinos mexicanos.

Con el propósito de fortalecer los valores cívicos y el respeto a los símbolos patrios entre las nuevas generaciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal, participó en la conmemoración del Día de la Marina Nacional en la Escuela Primaria “Agustín Bocard Alvarado”, ubicada en el fraccionamiento El Toro, como parte de las acciones impulsadas por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, para fomentar la formación integral de la niñez y mantener un gobierno cercano a las familias soledenses.

Durante el acto cívico donde alumnas y alumnos realizaron honores a la Bandera y presentaron efemérides alusivas a esta importante fecha, se destacó la importancia del Día de la Marina, que se conmemora cada 1 de junio para reconocer la labor de mujeres y hombres que contribuyen a la seguridad marítima, la protección de los litorales y el desarrollo del país; asimismo, se resaltó la relevancia de fomentar entre la niñez valores como el patriotismo, la disciplina, el respeto y el compromiso con la sociedad.

La directora del plantel, Olga Hernández de la Rosa, agradeció la presencia de las autoridades municipales y destacó la coordinación que existe entre las instituciones educativas y el Gobierno Municipal. “Para nuestra comunidad educativa es un honor recibir su visita, ya que fortalece los lazos de colaboración entre la escuela y las instituciones que trabajan diariamente por el bienestar de nuestra sociedad; este significativo acto cívico representa un ejemplo de compromiso y servicio para nuestras y nuestros estudiantes”, manifestó.

Atendiendo la visión de cercanía impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Gobierno Municipal mantiene una presencia constante en las instituciones educativas, promoviendo valores, identidad y participación entre las nuevas generaciones, además de acercar acciones y programas que contribuyen al bienestar de las familias soledenses; el cambio que transforma a Soledad se construye desde las aulas, con una administración que escucha, atiende y trabaja por mejores oportunidades para la niñez y la juventud.