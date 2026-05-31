SOLEDAD DE G. S. INCULCA ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

– La Instancia Municipal de la Mujer, en coordinación con el DIF y la UAVI, efectuó jornadas de concientización y promoción del «Violentómetro» en bachilleratos locales, logrando un impacto directo en la juventud.

– Estas actividades forman parte de la estrategia transversal impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, para dar estricto cumplimiento a las medidas de la Alerta de Violencia de Género.

En el marco de la conmemoración del Día por la Justicia para las Víctimas del Feminicidio, y con acciones firmes impulsadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez intensificó durante el mes de mayo sus políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres, la educación juvenil y el fortalecimiento de la red de apoyo para la población femenina del municipio, esfuerzo efectuado con la coordinación entre la Instancia Municipal de la Mujer, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI).

La titular de la Instancia Municipal de la Mujer, Martha Alicia Martínez Rodríguez, informó que, como parte fundamental de este eje educativo, se llevaron a cabo visitas estratégicas a planteles de educación media superior para impartir pláticas preventivas enfocadas en visibilizar la violencia de género, sus alcances y las herramientas para su detección oportuna. Se visitó el CBTIS 121, logrando una importante interacción con la comunidad escolar, así como un plantel del Colegio de Bachilleres (COBACH), reuniendo a un aforo de aproximadamente 110 alumnos que, en colaboración con la Unidad de Víctimas, analizaron las diversas manifestaciones de la violencia en el entorno cotidiano.

«Los alumnos se mostraron muy sorprendidos al descubrir que la violencia no solo son agresiones físicas graves, les explicamos lo que es el ‘Violentometro’ y se dieron cuenta que la violencia empieza desde acciones que a veces se normalizan, como un empujón o la llamada ‘ley del hielo'». Con esta conmemoración, lo que buscamos como Gobierno Municipal es concientizar a las autoridades, a los jóvenes y a las familias sobre cómo identificar estas conductas a tiempo y prevenir desenlaces fatales, explicó la funcionaria.

Aunado a la labor preventiva en las aulas para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género, la funcionaria destacó la importancia de que las mujeres conozcan a fondo sus derechos humanos y jurídicos, por ello, la Instancia Municipal trabaja de la mano con organismos estatales de primer nivel, tales como el Centro de Justicia para las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría Ejecutiva de Víctimas, instancias que orientan y respaldan a la población femenina para denunciar o emprender acciones legales contra sus agresores.

Asimismo, Martínez Rodríguez enfatizó que el Gobierno de Soledad mantiene activos sus esquemas de apoyo permanente en las oficinas de la dependencia, ubicadas en la Unidad Administrativa Municipal (UAM), y a través de iniciativas como el funcionamiento del Centro Libre. «Estamos atendiendo diariamente en la Unidad Administrativa con personal especializado en trabajo social y psicología, además de realizar las canalizaciones pertinentes a las instituciones aliadas que trabajan directamente en la erradicación de la violencia», concluyó.

Con este conjunto de acciones operativas, el Ayuntamiento de Soledad reafirma su compromiso institucional de honrar la memoria y la exigencia de justicia para las víctimas, y actuar con determinación jurídica, educativa y psicológica para garantizar espacios seguros y una vida libre de violencia para las niñas y mujeres del municipio.