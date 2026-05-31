SIN DETENERSE, ENTREGA GRATUITA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y ESCUELAS DE SOLEDAD

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, impulsa un plan emergente de distribución mediante pipas para dar respuesta inmediata al desabasto que sufren las familias debido a las deficiencias del INTERAPAS.

Para mantener un gobierno que responde a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, redobló los esfuerzos para apoyar a las familias y comunidades escolares con la repartición de agua a través de pipas, consolidando el cambio que se vive en municipio y que transforma la calidad de vida de sus habitantes con acciones impulsadas por al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Reafirmando el compromiso de ser un gobierno cercano a la gente, el Presidente Municipal reconoció la legítima preocupación de la ciudadanía ante la falta del recurso vital a través de la red hidráulica, una situación que ha permanecido ante la omisión del Organismo Intermunicipal INTERAPAS, y destacó que su administración no se queda de brazos cruzados: «La problemática es real y la desesperación de la gente es entendible, por ello, con recursos propios, estamos tomando las riendas del asunto para garantizar que el agua llegue de forma gratuita a los hogares y planteles educativos».

Derivado de esta intensa jornada de trabajo, en la última semana, el servicio de pipas coordinado por el Ayuntamiento se extendió estratégicamente para abastecer a las familias de las colonias: La Raza, El Escobillal, Real Providencia, Rancho Pavón, Villa de Cactus, Las Flores, San Felipe, Textil, Rinconada de B. Anaya, San Antonio, así como la zona de la Cabecera Municipal.

Asimismo, entendiendo que el bienestar de la niñez y la juventud es prioridad en este proyecto que impulsa el desarrollo, el apoyo institucional se trasladó a diversos centros educativos para asegurar la continuidad de las actividades escolares en condiciones óptimas e higiénicas, y a través de una estrecha coordinación, se benefició directamente a la comunidad docente y estudiantil de la primaria “Francisco González Bocanegra”, la escuela “San Luis de la Patria” y la “Universidad Rosario Castellanos”.

Navarro Muñiz reiteró que Soledad avanza con paso firme hacia su autonomía hídrica, señalando que la propuesta para la separación definitiva del INTERAPAS se encuentra en su etapa final, mientras tanto, el Gobierno Municipal continúa ejecutando infraestructura clave como colectores pluviales, la operación de pozos y la reparación inmediata de colapsos, demostrando que con sensibilidad y trabajo diario, se vive un cambio que transforma el municipio para siempre.