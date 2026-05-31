GOBIERNO ESTATAL CELEBRA EL TALENTO ESTUDIANTIL CON DEMOSTRACIÓN MUSICAL

* Realizó la XXIX Demostración de Ejecución de Instrumentos Musicales para fortalecer el desarrollo artístico, cultural y emocional de estudiantes potosinos.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a una educación integral, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) realizó una presentación en la XXIX Demostración de Ejecución de Instrumentos Musicales en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene), con la participación de estudiantes de diversas instituciones educativas.

El evento contó con la asistencia de funcionarios, docentes, madres y padres de familia, quienes fueron testigos del talento de las y los alumnos, en una actividad que fortalece sin límites el sentido social y cultural de la comunidad estudiantil. Este tipo de espacios permite a las y los estudiantes desarrollar habilidades escénicas, así como seguridad, confianza y autoestima al presentarse frente a un público.

El director general, Martín Rodríguez Ramírez, reconoció el esfuerzo y disciplina de las y los participantes, así como el acompañamiento de docentes y familias en su formación integral. Estas acciones demuestran el cambio que se vive y se siente, al impulsar el arte, la cultura y el desarrollo de talentos en beneficio de la niñez y juventud potosina.