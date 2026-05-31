MUNICIPIO DE SOLEDAD, PRIMER MUNICIPIO EN ESTABLECER AGENDA DE PROTECCIÓN ANIMAL EN SLP

– Con una ambulancia móvil Ambudog que opera desde hace más de 10 años, Soledad promueve la atención médica y bienestar físico de perros y gatos.

– La Dirección de Ecología ha presentado 7 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, por casos tipificados como maltrato animal.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, reafirma políticas públicas para promover y garantizar el bienestar animal, mediante programas de atención, prevención y concientización entre la población de todas las edades, así como de una actuación comprometida con este propósito.

Derivado del compromiso por impulsar acciones de protección animal en la ciudadanía, a través del programa de atención veterinaria Ambudog; de la actuación municipal ante casos de presunto desamparo a animales y del funcionamiento de espacios seguros para mascotas; este Gobierno Municipal ha logrado resultados significativos en el fortalecimiento de la cultura de cuidado animal en todo el municipio, siendo la primera demarcación en el Estado en visibilizar estos esfuerzos.

Resultado del trabajo enfocado a este propósito, la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento soledense, informa la prestación de 3 mil 920 atenciones a mascotas, perros y gatos, en el lapso de enero a mayo del presente año, por medio de la Unidad móvil Ambudog. Estos servicios se brindaron en 105 colonias y tres localidades rurales de todo el municipio, procurando que lleguen a todos los rincones y sectores.

En el mismo tenor, se han aplicado 2 mil 750 vacunas antirrábicas, destacando que este beneficio de ha mantenido de manera interrumpida gracias al trabajo coordinado entre la administración municipal y los Servicios de Salud en el Estado.

Por otra parte, la Dirección de Ecología da a conocer a la población soledense, el acompañamiento institucional en la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado, en casos tipificados como maltrato animal, acumulándose hasta este momento, alrededor de 7 querellas formales. De igual manera, se han impulsado campañas de adopción comunitaria responsable en distintas colonias, con la participación activa de vecinos y vecinas, impulsando la conciencia social.

En el mismo sentido, el municipio de Soledad se distingue por contar con el primer Centro de Cuidado y Protección Animal, el Albergue «Huellitas», un espacio dedicado al refugio de perros y gatos en indefensión, así como de garantizar su bienestar y adopción; este proyecto fue hecho realidad, gracias al apoyo del Gobierno Estatal en la construcción de la infraestructura, y por parte del Ayuntamiento, con la donación del predio.

Estas acciones dan a Soledad de Graciano Sánchez, logros históricos que contribuyen al desarrollo integral de toda la población, considerando que un animal doméstico es un integrante de las familias, que merece condiciones dignas para vivir y crecer, y convivir positivamente. Los cambios logrados en materia de protección animal, son resultados de esfuerzo conjunto entre instituciones y la lucha de la ciudadanía en general.