GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD Y TRIBUNAL DE JUSTICIA COORDINAN JORNADA DE CAPACITACIÓN ELEMENTAL A POLICÍAS

– En el acto protocolario de clausura se contó con la presencia de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

– Esta jornada fortaleció los conocimientos técnicos y jurídicos para la correcta integración del Informe Policial Homologado, documento clave en los procesos de procuración e impartición de justicia, y la actuación de Primer Respondiente.

En cumplimiento a la instrucción del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, de impulsar la profesionalización del personal operativo y administrativo de la Guardia Civil Municipal, para dar mayores resultados de paz y prevención del delito a las familias; este sábado, concluyó el ciclo de capacitaciones dirigidas a casi 150 policías de la corporación, en temas como Primer Respondiente y la correcta elaboración del Informe Policial Homologado (IPH); el curso fue impartido por personal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí.

Durante el acto protocolario de clausura y entrega de reconocimientos, se contó con la presencia de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, y la titular de la Oficialía Mayor, Bertha Alicia Garay Rodríguez, quienes fueron recibidas por el Director General de la corporación, comisario Víctor Aristarco Serna Piña, además de los titulares de Seguridad Vial y Movilidad y Fuerzas Municipales, Miguel Ángel Hernández Hernández y Ulises López Rendón, respectivamente.

En representación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz; la titular de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento, Bertha Alicia Garay Rodríguez, agradeció a la magistrada presidenta sumar esfuerzos para fortalecer la capacitación y los conocimientos de las y los policías soledenses. «El Alcalde mantiene firme su compromiso con los esfuerzos y acciones destinados a mejorar las capacidades de este cuerpo policial, para que alcance mayores metas en la reducción de la incidencia delictiva y fortalezca la confianza ciudadana», dijo. Agregó que la impartición de este taller, enfocado en perfeccionar la actuación como primer respondiente y la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH), es esencial para alcanzar estos propósitos.

Serna Piña, por su parte, dijo que la coordinación interinstitucional resulta invaluable cuando se trata de mejorar los resultados en seguridad pública, y que la tarea de incrementar el buen desempeño de las y los policías es un compromiso de todos los niveles de gobierno, «por ello, reconocemos la apertura del Tribunal de Justicia para realizar y acercar estás jornadas de capacitación».

En su intervención, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció el compromiso e interés de la corporación soledense y sus elementos, en fortalecer sus conocimientos técnicos y jurídicos en su intervención como primeros respondientes, ya que su labor es una pieza fundamental dentro de un procedimiento penal, “para garantizar y proteger la legalidad una detención e indicios, que permitirán una investigación más solida y que las resoluciones judiciales puedan tener un sustento legitimo y confiable”.

Estos cursos estuvieron divididas en tres sesiones, y fueron impartidas por el Juez de Tribunal y Juicio Oral, Juan de Dios Flores, quien capacitó a 150 policías adscritos a distintas áreas como la Dirección de Fuerzas Municipales, Seguridad Vial y Movilidad, C3 y personal administrativo, quienes reforzaron sus conocimientos en materia de la correcta intervención policial dentro del marco normativo al respeto de los Derechos Humanos, así como en el adecuado llenado y registro de documentos y resguardo de indicios.

Con estas acciones, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso con la capacitación, actualización y profesionalización permanente de su personal, fortaleciendo las capacidades institucionales para brindar una atención profesional y apegada a derecho.