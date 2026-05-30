MAGISTRAL PRESENTACIÓN DE CARMINA BURANA EN EL TEATRO DE LA PAZ

* Más de 350 artistas protagonizaron una noche memorable en el Teatro de la Paz junto a la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer los espacios para el arte y acercar espectáculos de gran calidad a las y los potosinos, la Secretaría de Cultura (Secult) realizó con gran éxito la presentación de Carmina Burana en el Teatro de la Paz, interpretada por la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) bajo la dirección de Enrique Barrios.

La extraordinaria ejecución de esta emblemática obra de Carl Orff reunió a más de 350 músicos y coristas en una producción que cautivó al público por su fuerza interpretativa y calidad artística. El trabajo sin límites para impulsar la cultura permitió consolidar una velada que fue reconocida con una emotiva ovación de las y los asistentes.

La participación de las y los solistas invitados Jacqueline del Rocío, soprano; Jaime Francisco Torres García, tenor; y Daniel Hernández Cerón, bajo, enriqueció esta magna presentación junto con diversos coros de instituciones educativas y agrupaciones artísticas. Este encuentro cultural consolida el cambio que se vive y se siente al ampliar el acceso a expresiones artísticas de alto nivel para las familias potosinas.