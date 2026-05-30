RICARDO GALLARDO CARDONA SE CONSOLIDA COMO EL GOBERNADOR MEJOR EVALUADO DE MÉXICO EN MAYO DE 2026

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se posicionó como el mandatario estatal mejor evaluado del país en el más reciente estudio nacional de aprobación de gobernadores realizado por FactoMétrica, al alcanzar una aprobación del 65.1 por ciento en el rubro de trabajo en general.

De acuerdo con los resultados del Ranking Nacional de Gobernadores correspondiente a mayo de 2026, el mandatario potosino encabeza la lista nacional, superando a sus homólogos de Nuevo León, Samuel García, quien registró 64.5 por ciento, y del Estado de México, Delfina Gómez, con 63.3 por ciento.

El estudio de FactoMétrica evalúa el desempeño de los gobiernos estatales en temas fundamentales para la ciudadanía, entre ellos el trabajo gubernamental en general, el combate a la inseguridad, la transparencia y el combate a la corrupción, así como la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum en cada entidad.

La primera posición obtenida por Ricardo Gallardo Cardona refleja el respaldo ciudadano a las políticas públicas impulsadas por su administración, orientadas a fortalecer el desarrollo social, la infraestructura, la movilidad, la seguridad y el bienestar de las familias potosinas.

Los resultados confirman que San Luis Potosí mantiene una tendencia positiva en la percepción ciudadana sobre el desempeño gubernamental, consolidándose como una de las entidades con mayor confianza hacia sus autoridades estatales.