FENAPO 2026, DETONANTE DEL TURISMO Y LA ECONOMÍA DE SAN LUIS: RICARDO GALLARDO

* El Gobernador del Estado destacó que la Feria Nacional Potosina, del 7 al 30 de agosto, generará sin límites una importante derrama económica para hoteles, restaurantes, comercios, gasolineras y prestadores de servicios de todo el Estado.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, tiene lista una de las ediciones más exitosas en la historia de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), la cual fortalecerá la economía local al atraer una alta ocupación hotelera y demanda en plataformas de hospedaje, así como un incremento en la actividad de restaurantes, gasolineras, centros comerciales, mercados, servicios turísticos y comercios de todos los tamaños.

El Gobernador Ricardo Gallardo destacó que la presentación gratuita de artistas internacionales como Mötley Crüe y Katy Perry, además de destacados exponentes nacionales y latinoamericanos de diversos géneros musicales, ha generado una enorme expectativa entre las familias potosinas y visitantes de México y del extranjero, quienes arribarán a la capital a la máxima fiesta de las y los potosinos del 7 al 30 de agosto.

Luego de que la edición 2025 registrara más de 8.5 millones de visitas, Ricardo Gallardo afirmó que las expectativas para este año son ampliamente favorables y hay confianza en superar esa cifra histórica, impulsados por una cartelera que ha despertado gran interés en redes sociales, medios de comunicación y plataformas especializadas en espectáculos.

Asimismo, informó que, en este cambio que se vive y se siente, se mantiene una estrecha coordinación con los sectores turístico, hotelero, restaurantero y comercial para garantizar que cada visitante reciba una atención de calidad, con servicios eficientes, seguridad, infraestructura adecuada y la hospitalidad que distingue a las y los potosinos.

Finalmente, Ricardo Gallardo hizo un llamado a las familias de San Luis Potosí y a quienes visitarán la entidad durante agosto a prepararse para disfrutar de una feria moderna, incluyente y completamente gratuita en sus principales atractivos, que continuará posicionando al Estado como referente nacional en materia de turismo, cultura, entretenimiento y desarrollo económico.