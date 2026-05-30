SOLEDAD PROMUEVE CUIDADO DE LA SALUD CON PLÁTICAS Y SERVCIOS GRATUITOS

* En el marco de la Semana Nacional de la Salud, se brinda atención médica gratuita en Consultorios Médicos, escuelas y espacios públicos.

En el marco de la Semana Nacional de Salud, este sábado 30 de mayo, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez desarrolló una jornada intensiva de servicios gratuitos en la Plaza Principal, con vacunación para completar esquemas, entrega de Vida Suero Oral, pláticas de nutrición, orientación para la prevención del cáncer de mama y tamizajes mediante pruebas rápidas de VIH, Sífilis, Hepatitis C, glucosa e hipertensión arterial; además de continuar con pláticas de concientización en escuelas de educación básica y medio superior.

Estas acciones, impulsadas a través del Servicio Médico Municipal, en coordinación con el IMSS Bienestar y los Servicios de Salud en el Estado, responden a la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener un gobierno cercano a las familias, que escucha y atiende las necesidades prioritarias de la población.

La actividad se realizó de las 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde en coordinación, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y fomentar hábitos saludables entre niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores del municipio.

Como parte de la estrategia integral de salud que se desarrolla durante esta semana, en los Consultorios Médicos Municipales se han impartido pláticas sobre educación sexual y prevención de riesgos, además de la aplicación de pruebas rápidas de VIH y Sífilis. Asimismo, el próximo martes, personal del Servicio Médico Municipal visitará una escuela primaria de la colonia San Antonio para promover entre las y los estudiantes el cuidado de la salud, la sana convivencia y la importancia de prevenir situaciones de riesgo dentro del entorno escolar.

Las autoridades municipales destacaron la favorable respuesta de la ciudadanía a la Semana Nacional de Salud, reflejo del interés de las familias soledenses por acceder a servicios preventivos gratuitos y oportunos. El cambio que transforma continúa acercando programas y acciones de bienestar a cada sector de Soledad de Graciano Sánchez, fortaleciendo la salud y la calidad de vida de la población.