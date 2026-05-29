SOLEDAD DE G. S. SE FORTALECE EN LA CULTURA DEL AGUA RUMBO A LA AUTONOMÍA DEL SERVICIO

– La Dirección Municipal del Agua adquirió directrices en el taller “Agua y Educación” para reforzar estrategias de cultura hídrica en escuelas y distintos sectores sociales.

Con el objetivo de consolidar una mayor conciencia social sobre el cuidado del agua y sentar bases firmes rumbo a la autonomía en la prestación del servicio en el municipio, la Dirección Municipal del Agua del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortaleció la preparación y capacitación del personal operativo y administrativo con el taller “Agua y Educación”, impartido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con el fin de adquirir directrices elementales para transmitirlas a la ciudadanía; esto, como parte de los

El titular de la Dirección Municipal del Agua, Miguel Ángel Pachicano Hernández, informó que esta capacitación fue impartida por la ingeniera Blanca Balleza, de la Dirección local de CONAGUA, y estuvo enfocada en fortalecer la educación hídrica entre las y los servidores públicos para posteriormente llevar estos conocimientos a todos los sectores de la población, desde preescolar, primaria y secundaria, hasta preparatorias y grupos de educación para adultos, mediante dinámicas, exposiciones y proyecciones adaptadas a cada nivel académico.

“El objetivo principal es generar conciencia sobre el cuidado del agua y transmitir esta educación a toda la ciudadanía, queremos que las y los usuarios comprendan la diferencia entre el derecho humano al agua y la responsabilidad de cuidar y pagar el servicio para garantizar su distribución; para Soledad es muy importante iniciar este tipo de proyectos porque también nos prepara para administrar de manera responsable nuestros propios recursos hídricos”, expresó el funcionario municipal.

El Gobierno municipal reafirma el compromiso de impulsar estrategias que fortalezcan la cultura del agua, fomenten la capacitación, educación y conciencia social que permitan construir una ciudadanía más responsable y participativa en el cuidado del agua, rumbo a la administración propia de los recursos hídricos, alineados al cambio que transforma y a la cercanía con las familias soledenses.