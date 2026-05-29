AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REALZA LA ENTREGA Y VOCACIÓN DE LA BASE TRABAJADORA

– En el 22 aniversario del Sindicato Democrático de Trabajadores, el Alcalde destacó el compromiso y esfuerzo diario de las y los empleados en la atención de las familias y el servicio público.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, reconoció la entrega, esfuerzo y compromiso de las y los trabajadores del Ayuntamiento, agremiados al Sindicato Democrático, en el marco de su 22 aniversario, destacando que son la pieza fundamental para mantener un servicio público cercano, eficiente y humano para miles de familias; les envió un mensaje de unidad, trabajo permanente y acuerdos institucionales para garantizar siempre su estabilidad y bienestar laboral.

Durante el evento de celebración, en representación del edil, Benjamín Pérez Álvarez, Secretario general del Ayuntamiento, acompañado de Bertha Garay Rodríguez, Oficial Mayor, transmitió una afectuosa felicitación de parte del Presidente municipal a cada integrante de la organización sindical, resaltando que el trabajo diario que realizan en oficinas, departamentos y áreas operativas permite fortalecer la atención ciudadana y consolidar el desarrollo y bienestar social en todo el municipio: “Todas y todos son la base del servicio público en Soledad, un servicio que buscamos sea siempre eficiente y merecedor de la confianza de las y los soledenses”.

También destacó que la actual administración municipal avala la lucha y compromiso de la organización, institución que con responsabilidad y esfuerzo sostiene el funcionamiento del Ayuntamiento y refrenda el acompañamiento permanente a la población. Asimismo, se reconoció la labor del dirigente sindical, Fernando Cárdenas, por encabezar una representación basada en la gestión, el diálogo y la defensa de las mejores condiciones laborales para las y los empleados municipales.

Destacó que el contar con espacios de trabajo seguros, ordenados y óptimos como es la Unidad Administrativa Municipal, es resultado del acercamiento entre el Gobierno municipal y la representación sindical, que favorecen el desempeño correcto y elevan mayores resultados para el municipio.

Finalmente, se refrendó un trabajo coordinado para avanzar en más acuerdos que fortalezcan la labor de la base trabajadora, se reconozca la dignidad laboral y se obtengan mayores resultados para posicionar aun más a Soledad de Graciano Sánchez.