LOGRO HISTÓRICO: RICARDO GALLARDO CONCRETA LA FEDERALIZACIÓN DE TELESECUNDARIAS

• Tras intensas gestiones iniciadas desde el primer día de su administración, el Gobernador consolidó el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que la SEP absorba el pago de la nómina magisterial.

En un hecho sin precedentes que transforma el rumbo de la educación y la viabilidad financiera de la entidad, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó que consolidó formalmente la federalización económica de las y los docentes de Telesecundaria, resolviendo de fondo una demanda histórica del magisterio potosino que por décadas permaneció en el olvido.

El mandatario estatal dijo que con el apoyo de la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a partir de hoy la nómina de este sector educativo será transferida y pagada directamente por la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

El mandatario estatal destacó que este paso histórico representa un acto de estricta justicia laboral y bienestar para las maestras y maestros que día a día forman a las nuevas generaciones en las cuatro regiones del estado. Asimismo, reconoció el papel fundamental de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con quienes se mantuvo un diálogo y coordinación permanente para materializar esta añeja exigencia laboral.

Más allá de la certeza laboral y el resguardo de los derechos del magisterio, la federalización de la nómina de Telesecundarias representa una liberación financiera sin precedentes para el presupuesto de San Luis Potosí. Los millonarios recursos estatales que anualmente se tenían que destinar para cubrir este rubro, ahora serán reorientados de manera directa a la ejecución de más infraestructura pública, conectividad, caminos, así como a fortalecer la cobertura de los programas sociales en beneficio de las familias potosinas.

Con esta sólida articulación entre el Gobierno del Estado y la Federación, San Luis Potosí consolida una etapa de estabilidad financiera estructural que le permitirá acelerar el ritmo de crecimiento económico y desarrollo social, demostrando que en el gobierno del apoyo se trabaja sin límites por la educación y la transformación de la vida de las y los potosinos.